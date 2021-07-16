Прокуратура начала проверку после обрушения фасада дома на Старой Басманной улице

Фото: Агентство "Москва"

В центре столицы произошло обрушение части фасада дома. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Днем на улице Старой Басманной произошло обрушение части фасада многоквартирного дома. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Прокуратура по данному факту инициировала проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в недавно открытом кемеровском детском саду обрушился потолок в игровой комнате. В результате происшествия никто не пострадал, хотя в помещении находились дети и взрослые.