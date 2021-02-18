В детском саду под Ивановом двухлетняя девочка получила ожоги из-за прорыва трубы

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В Ивановской области госпитализирована двухлетняя девочка с ожогами спины, сообщает СУ СК РФ по региону.

По информации следствия, в детском саду в селе Воскресенском Савинского района в результате прорыва трубы отопления получила травмы девочка 2018 года рождения.

Ребенку оказали первую помощь, после чего доставили в местную больницу. Сейчас девочка находится в стабильно-тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной департамент образования.

"На данный момент авария устранена, отопление в детском саду не отключено. Учреждение продолжает работать в штатном режиме. Для безопасности всех воспитанников группы, в помещении которой произошла авария, до конца дня перевели в другое помещение", – отметили власти.

Сейчас проводится служебная проверка и устанавливаются причины инцидента.

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