В детском саду под Ивановом двухлетняя девочка получила ожоги из-за прорыва трубы

18 февраля, 19:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
В Ивановской области госпитализирована двухлетняя девочка с ожогами спины, сообщает СУ СК РФ по региону.
По информации следствия, в детском саду в селе Воскресенском Савинского района в результате прорыва трубы отопления получила травмы девочка 2018 года рождения.
Ребенку оказали первую помощь, после чего доставили в местную больницу. Сейчас девочка находится в стабильно-тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной департамент образования.
"На данный момент авария устранена, отопление в детском саду не отключено. Учреждение продолжает работать в штатном режиме. Для безопасности всех воспитанников группы, в помещении которой произошла авария, до конца дня перевели в другое помещение", – отметили власти.
Сейчас проводится служебная проверка и устанавливаются причины инцидента.
Ранее в Москве хирурги извлекли из желудка годовалого мальчика 117 магнитных шариков. Ребенок не пострадал, а специалисты напомнили родителям внимательнее относиться к возрастным ограничениям на игрушках.
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