В Москве хирурги извлекли из желудка годовалого мальчика 117 магнитных шариков

Фото: Депздрав Москвы

Хирурги столичной детской поликлиники извлекли из желудка годовалого ребенка 117 магнитных шариков, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

По данным Депздрава, во время уборки игрушек мать мальчика заметила, что в наборе магнитного конструктора не хватает около половины деталей. Напуганные родители сразу вызвали скорую помощь.

Ребенка доставили в больницу, где рентгеновское обследование показало, что у него в желудке собрался ком из магнитных шариков.

"К счастью, магнитные шарики, притянувшись друг к другу, не успели нарушить функцию желудка. После операции малышу назначили антибактериальную, инфузионную терапию", – сказал заведующий гнойной хирургии Нодари Зурбаев.

Сейчас ребенка готовят к выписке из больницы.

В Депздраве напомнили, что специалисты рекомендуют не допускать маленьких детей к игре с мелкими предметами и призвали родителей внимательней относиться к возрастным ограничениям на игрушках.

Ранее в Москве мужчину спасли после пяти клинических смертей за ночь, последнюю из которых пациент испытал уже на хирургическом столе. Врачам удалось вернуть пациента к жизни и успешно завершить операцию, установив на артерию специальный стент. Сейчас мужчина идет на поправку.