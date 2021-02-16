Ребенка госпитализировали после ДТП в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ребенок в возрасте 10 лет пострадал в результате ДТП на улице Генерала Кузнецова. Как сообщает департамент транспорта Москвы, мальчику потребовалась медицинская помощь.

"По уточненной информации, в ДТП пострадал мальчик 10 лет. Он госпитализирован с предварительным диагнозом: "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма", – уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером вторника, 16 февраля, в районе дома 12 по улице Генерала Кузнецова. В связи с устранением последствий аварии потребовалось перекрыть правую полосу движения по направлению к Новорязанскому шоссе.

Ранее сообщалось о столкновении трех автомобилей в районе Окружного проезда. Из-за ДТП временно перекрыты две полосы движения в сторону шоссе Энтузиастов.

