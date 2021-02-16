Три автомобиля столкнулись на востоке Москвы

19:38
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Три автомобиля столкнулись в районе Окружного проезда, у дома 24. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Окружной проезд, 24: столкнулись 3 автомобиля. На месте работают городские службы", – уточнили в ведомстве.
На данный момент ограничено движение по двум полосам в сторону шоссе Энтузиастов.
Водителей в Москве ранее призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада. В городе образовалось несколько заторов – существенные затруднения сформировались в районе Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец. Осложнен проезд и в районе шоссе Энтузиастов.
Движение в Москве пока оценивается в девять баллов. Дорожная ситуация ориентировочно улучшится после 20:30.
В Москве очистили от снега около 75% дворовых территорий
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