Три автомобиля столкнулись на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись в районе Окружного проезда, у дома 24. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Окружной проезд, 24: столкнулись 3 автомобиля. На месте работают городские службы", – уточнили в ведомстве.

На данный момент ограничено движение по двум полосам в сторону шоссе Энтузиастов.

Водителей в Москве ранее призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада. В городе образовалось несколько заторов – существенные затруднения сформировались в районе Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец. Осложнен проезд и в районе шоссе Энтузиастов.

Движение в Москве пока оценивается в девять баллов. Дорожная ситуация ориентировочно улучшится после 20:30.

