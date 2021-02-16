ФАС не получала жалоб на подорожание такси из-за снегопадов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ФАС России пока не получала обращений с просьбами проверить службы такси на необоснованный рост цен во время снегопадов в Москве и других регионах, сообщает ТАСС.

Ранее общественники заявили, что обратились в антимонопольную службу с требованиями проверить тарифы на такси во время сильных снегопадов в Москве.

"На данный момент такие жалобы в ФАС России не поступали", – отметили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, сервисы такси объяснили подорожание поездок после снегопада в Москве. Повышение цен связано с высоким спросом и увеличенным временем поездок в связи со сложной ситуацией на дорогах. В "Яндекс.Такси" добавили, что автовладельцы старались оставить машины дома и пересаживались на общественный транспорт, из-за чего у службы возникла нехватка водителей.