ФАС не получала жалоб на подорожание такси из-за снегопадов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ФАС России пока не получала обращений с просьбами проверить службы такси на необоснованный рост цен во время снегопадов в Москве и других регионах, сообщает ТАСС.
Ранее общественники заявили, что обратились в антимонопольную службу с требованиями проверить тарифы на такси во время сильных снегопадов в Москве.
"На данный момент такие жалобы в ФАС России не поступали", – отметили в пресс-службе ведомства.
В свою очередь, сервисы такси объяснили подорожание поездок после снегопада в Москве. Повышение цен связано с высоким спросом и увеличенным временем поездок в связи со сложной ситуацией на дорогах. В "Яндекс.Такси" добавили, что автовладельцы старались оставить машины дома и пересаживались на общественный транспорт, из-за чего у службы возникла нехватка водителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: