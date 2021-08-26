Жилой дом обрушился в Испании

00:21
Фото: www.elmundo.es
Трехэтажный жилой дом обрушился в испанском муниципалитете Пеньискола. Информацию об этом подтвердила местная пожарная служба в официальном Twitter-аккаунте.
По данным ведомства, на месте происшествия находятся шесть пожарных расчетов, спасатели и кинологи.
Как пишет газета Mundo, под завалами оказался один человек. При этом издание El Periodico утверждает, что речь идет о трех находящихся под завалами.
Причины случившегося на данный момент неизвестны. Предполагается, что обрушение могло произойти из-за проливных дождей.
Газета Vanguardia со ссылкой на мэра муниципалитета отмечает, что в результате случившегося пострадали порядка 20 строений.
Ранее многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир.
В результате случившегося погибли 98 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: