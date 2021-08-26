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В мире

00:21

Жилой дом обрушился в Испании

происшествия за рубежом

Фото: www.elmundo.es

Трехэтажный жилой дом обрушился в испанском муниципалитете Пеньискола. Информацию об этом подтвердила местная пожарная служба в официальном Twitter-аккаунте.

По данным ведомства, на месте происшествия находятся шесть пожарных расчетов, спасатели и кинологи.

Как пишет газета Mundo, под завалами оказался один человек. При этом издание El Periodico утверждает, что речь идет о трех находящихся под завалами.

Причины случившегося на данный момент неизвестны. Предполагается, что обрушение могло произойти из-за проливных дождей.

Газета Vanguardia со ссылкой на мэра муниципалитета отмечает, что в результате случившегося пострадали порядка 20 строений.

Ранее многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир.

В результате случившегося погибли 98 человек.

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