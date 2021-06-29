В Новосибирске при обрушении строящегося дома погибла 13-летняя девочка

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В Новосибирске погиб ребенок при обрушении строящегося многоквартирного дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

"Произошло обрушение, строящийся объект. Под завалами была заблокирована девочка. Констатировали смерть. Это строящийся многоэтажный дом на границе Октябрьского и Дзержинского районов", – заявили в пресс-службе.

Как объяснили в ведомстве, в десятиэтажном строящемся доме произошло обрушение перекрытий между пятым и шестым этажами. Всего на момент аварии было возведено 7 этажей. В результате ЧП погибла 13-летняя девочка.

"Травмы, несовместимые с жизнью, открытая черепно-мозговая травма", – объяснила главный врач скорой помощи Ирина Большакова, добавив, что больше пострадавших и погибших нет.

Ранее стало известно, что число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 человек. Около полутора сотен человек считаются пропавшими без вести.

