В Новосибирске при обрушении строящегося дома погибла 13-летняя девочка

18:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Новосибирске погиб ребенок при обрушении строящегося многоквартирного дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
"Произошло обрушение, строящийся объект. Под завалами была заблокирована девочка. Констатировали смерть. Это строящийся многоэтажный дом на границе Октябрьского и Дзержинского районов", – заявили в пресс-службе.
Как объяснили в ведомстве, в десятиэтажном строящемся доме произошло обрушение перекрытий между пятым и шестым этажами. Всего на момент аварии было возведено 7 этажей. В результате ЧП погибла 13-летняя девочка.
"Травмы, несовместимые с жизнью, открытая черепно-мозговая травма", – объяснила главный врач скорой помощи Ирина Большакова, добавив, что больше пострадавших и погибших нет.
Ранее стало известно, что число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 человек. Около полутора сотен человек считаются пропавшими без вести.
Новости мира: после обрушения дома во Флориде остается неизвестной судьба 99 человек
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