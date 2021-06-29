Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 11

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 человек. Об этом рассказала мэр округа Майами.

Ранее сообщалось о 10 погибших. Около полутора сотен человек считаются пропавшими без вести.

Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд. Было разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Поисковые работы продолжаются.

Ранее газета New York Times сообщила, что серьезные повреждения конструкций у здания были еще три года назад. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.