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В мире

28 июня, 23:28

Полиция Греции нашла украденные картины Пикассо и Мондриана

происшествия за рубежом

Фото: EPA/TASS

Полицейские Греции нашли картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, украденные из Национальной галереи в 2012 году. Подозреваемый в преступлении задержан, сообщает Прото тема.

Уточняется, что злоумышленником оказался 49-летний грек, которому не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке.

Картины были украдены из Национальной галереи, за день до ее закрытия на капитальный ремонт. Стоимость картины Пикассо, созданной испанским художником в 1939 году, достигает в 20 миллионов евро, сообщает издание.

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