В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 20 616 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. При этом без клинических проявлений выявлено 2 523 (12,2%) случая заболевания.

На Москву пришлось 6 209 случаев, на Московскую область – 2 453, на Санкт-Петербург – 1 374, на Нижегородскую область – 336, на Брянскую область – 318, на Республику Бурятия – 315, на Республику Крым – 282, на Воронежскую область – 271, на Свердловскую область – 264, на Забайкальский край – 253, на Смоленскую область – 240, на Красноярский край – 230, на Пермский край – 223, на Омскую область – 221, на Ростовскую область – 221.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 5 493 557 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,1%, Республике Северная Осетия – Алания – 0,11%, Магаданской области – 0,12%.

За последние сутки в РФ умерли 652 человека, за весь период пандемии – 134 545. За минувшие 24 часа выздоровели 14 697 человек, за все время – 4 984 037.

Ранее директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сообщила, что заболевшему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса.

По ее словам, несмотря на то что Роспотребнадзор проводит такие исследования, реакция на штаммы у всех разная и может быть острой даже на "уханьский", который считается "самым добрым".