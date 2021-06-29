"Москва и мир": последствия "суперливня" и обрушение дома во Флориде

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Три человека пострадали из-за "суперливня", который накрыл Москву накануне. Людей травмировали упавшие деревья, прохожие получили мелкие травмы и ушибы, но в целом их здоровью ничего не угрожает.
Порывы шквалистого ветра со скоростью до 22 метров в секунду, которые сопровождались сильным ливнем, повалили около 170 деревьев в столице. Также оказались повреждены более 60 автомобилей.
Стихия накрыла и Подмосковье. Там без электроснабжения остались 24 тысячи человек в 11 городских округах. Энергетики уже все восстановили. По словам синоптиков, погода в столичном регионе будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди ожидаются каждый день.
Кроме того, заметно снизилась температура воздуха. Во вторник, 29 июня, термометры показывают 21–23 градуса. Ночи будут холодными, температура опустится до 13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, а на выходных в Москве потеплеет до плюс 25–26 градусов.
Тела 11 человек извлечены из-под завалов рухнувшего во Флориде дома. По сведениям местных властей, там могут находиться еще более 150 человек. 12-этажный жилой дом в городке Серфсайд обрушился 24 июня. Из 130 расположенных в нем квартир полностью разрушено около половины.
Поисково-спасательные работы проходят сложно: конструкция дома расколота на множество частей и может рухнуть в любую минуту. Дом был построен 40 лет назад. А три года назад в здании обнаружили серьезные повреждения. Уже был запланирован ремонт и озвучена стоимость – 15 миллионов долларов. К 1 июля жильцы должны были предоставить строителям первый денежный транш.
Теперь тревогу забили жители соседних высоток, их дома ровесники рухнувшего, поэтому не исключено, что подобная ситуация может повториться и с ними. Местные власти обещают провести масштабную проверку в течение месяца
Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве. Специалисты нашли на теневых форумах по меньшей мере 10 подобных объявлений. Также им удалось обнаружить полсотни положительных отзывов тех, кто якобы уже воспользовался нелегальной услугой. Стоит она в среднем 11 тысяч рублей. Однако в итоге покупатели могут заплатить дороже.
За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе предусмотрена ответственность – до одного года тюрьмы. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас. По его словам, подобные действия считаются нарушением санитарно-эпидемиологических правил. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации преступник может получить до двух лет лишения свободы.
С 28 июня все столичные заведения общепита работают по новым правилам. Пускать внутрь они могут только посетителей с QR-кодами. Они положены людям переболевшим ковидом в течение последних 6 месяцев либо вакцинированным.
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