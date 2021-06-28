Онищенко высказался о прививках ради ресторанов и путешествий

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что показателем эффективности принятых властями мер является желание россиян прививаться ради зарубежного отдыха и ресторанов, сообщает "Газета.ру".
"Желание питаться, отдыхать нормально и вакцинация – это взаимовытекающие обстоятельства. Очень даже неплохой показатель. Просто путаницы много", – сказал он.
Депутат считает, что задержка с вакцинацией связана с тем, что не смогли вовремя взять в узду меры по проведению прививочной кампании. Поэтому, по мнению Онищенко, упущено много времени.
Парламентарий также осудил медиков, которые в интернете распространяют недостоверную информацию о вакцинах.
"Абсолютно безграмотные разговоры о побочных эффектах после прививки – при этом делается это настолько по-хамски. Меня удивляет, кто выдавал дипломы этим спикерам", – добавил Онищенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в России прививка от коронавирусной инфекции обязательна только для отдельных категорий граждан, речи о тотальной принудительной вакцинации нет.
Мурашко заявил, что перед вакцинацией от COVID-19 не нужно проходить тест на антитела
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