Онищенко высказался о прививках ради ресторанов и путешествий

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что показателем эффективности принятых властями мер является желание россиян прививаться ради зарубежного отдыха и ресторанов, сообщает "Газета.ру".

"Желание питаться, отдыхать нормально и вакцинация – это взаимовытекающие обстоятельства. Очень даже неплохой показатель. Просто путаницы много", – сказал он.

Депутат считает, что задержка с вакцинацией связана с тем, что не смогли вовремя взять в узду меры по проведению прививочной кампании. Поэтому, по мнению Онищенко, упущено много времени.

Парламентарий также осудил медиков, которые в интернете распространяют недостоверную информацию о вакцинах.

"Абсолютно безграмотные разговоры о побочных эффектах после прививки – при этом делается это настолько по-хамски. Меня удивляет, кто выдавал дипломы этим спикерам", – добавил Онищенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в России прививка от коронавирусной инфекции обязательна только для отдельных категорий граждан, речи о тотальной принудительной вакцинации нет.