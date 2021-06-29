В Курской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан

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Власти Курской области сообщили о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что решение об обязательной вакцинации было принято на заседании регионального оперативного штаба. Мера должна быть введена с 1 июля.

По словам заместителя губернатора Андрея Белостоцкого, в регионе за счет вакцинации населения планируют создать "подушку безопасности", которая будет призвана не допустить всплеска и подъема заболеваемости осенью.

"Обязать работодателей <...> обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции", – пояснил Белостоцкий.

С 1 июля обязательной вакцинации в регионе подлежат работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих.

Уточняется, что губернатор региона поддержал данную инициативу.

Ранее в Забайкалье вступил в силу указ регионального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коронавируса работников 10 сфер. Под его действие подпали 113 тысяч человек.

До этого главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление о вакцинации от коронавируса для нескольких групп населения. В частности, обязательная вакцинация распространяилась на работников медицинских, образовательных организаций, социальной сферы, транспорта, транспортных узлов и ЖКХ, а также сферы услуг.