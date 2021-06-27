В Бурятии введена обязательная вакцинация для некоторых групп граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление о вакцинации от коронавируса для нескольких групп населения, сообщает РИА Новости.

В частности, обязательная вакцинация распространяется на работников медицинских, образовательных организаций, социальной сферы, транспорта, транспортных узлов и ЖКХ, а также сферы услуг.

Помимо этого, прививки против коронавируса в обязательном порядке должны сделать студенты и люди старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан будет введена еще в восьми регионах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила. что обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий. В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты.

Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввел ряд российских регионов.

