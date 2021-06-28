В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников 10 сфер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Забайкалье вступил в силу указ регионального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коронавируса работников 10 сфер. Под его действие подпали 113 тысяч человек, сообщает News.ru.

С 28 июня привиться от коронавируса должны сотрудники сферы образования, соцзащиты, здравоохранения, а также работники транспортной службы Забайкалья, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, общепита и энергетики.

Под обязательную вакцинацию подпадают также сотрудники клиентских подразделений финорганизаций, почтовых компаний, работники МФЦ и предоставляющие услуги культуры, досуга и спорта.

Причиной жестких мер стало резкое увеличение заболеваемости с мая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий. В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты.

Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввел ряд российских регионов.

