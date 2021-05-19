Двух пострадавших от распыления газового баллончика в Новокузнецке поместили в реанимацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двое из 11 пострадавших при распылении газа в школе Новокузнецка Кемеровской области учеников помещены в реанимацию для наблюдения. Детям проводится детоксикация. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Кузбасса.

"В настоящее время девять детей находятся в общей палате в удовлетворительном состоянии. Двоих учащихся 5-го класса поместили в реанимацию для наблюдения, они чувствуют себя хорошо. Детям проводится детоксикация", – говорится в сообщении.

Утром 19 мая 11 учащихся школы № 26 города Новокузнецка обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, это произошло из-за того, что некто распылил в помещении перцовый баллончик. По факту инцидента полиция, Следственный комитет и прокуратура проведут проверки.