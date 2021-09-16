Прокуратура подтвердила гибель трех человек в ДТП с автобусом под Калугой

Фото: МЧС России по Калужской области

Три человека стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса и "КамАЗа" в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Водитель автобуса перевозил рабочих, 12 человек. По предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с "КамАЗом", – уточнили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, погибли пассажир и водитель автобуса, а также водитель грузового автомобиля.

Трагедия произошла примерно в 20:00 по московскому времени в районе населенного пункта Гусево под Калугой.

Накануне в Москве произошло ДТП с участием "Газели" и мотоцикла. В результате аварии легкое транспортное средство загорелось, пассажир и водитель получили легкие травмы.