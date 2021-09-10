Водителя грузовика приговорили к пяти годам за ДТП с военными автобусами в Подмосковье

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Суд приговорил водителя грузовика Ивана Гаврикова к пяти годам колонии по делу о ДТП в Подмосковье с военными автобусами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следствие опровергло версии защиты и установило, что причиной аварии стало нарушение Гавриковым правил дорожного движения.

Авария произошла 11 января. Иван Гавриков врезался в колонну автобусов с военнослужащими на Новорижском шоссе. Мужчина после аварии рассказал, что возвращался из области, когда на дороге был большой поток автомобилей.

В один из моментов стекло его машины залепило грязью. Пытаясь отмыть его, он отвлекся и врезался в колонну автобусов министерства обороны России. В результате пять автобусов получили повреждения.

