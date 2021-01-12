Ходатайство об аресте водителя, врезавшегося в военную колонну, поступило в суд

16:14
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Ходатайство следствия об аресте водителя самосвала Ивана Гаврикова, который врезался 11 января в колонну автобусов с военнослужащими на Новорижском шоссе, поступило в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красногорского суда.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Гаврикова по делу, возбужденному по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", – сказали в суде.
Мужчина после аварии рассказал, что возвращался из области, когда на дороге был большой поток автомобилей. В один из моментов стекло его машины залепило грязью. Пытаясь отмыть его, он отвлекся и врезался в колонну автобусов министерства обороны России. В результате пять автобусов получили повреждения.
В министерстве здравоохранения Подмосковья позднее сообщили, что в результате аварии четыре человека погибли, еще более 40 получили различные травмы.
Полиция просит ареста водителя самосвала, врезавшегося в военную колонну в Подмосковье
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