Ходатайство об аресте водителя, врезавшегося в военную колонну, поступило в суд

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ходатайство следствия об аресте водителя самосвала Ивана Гаврикова, который врезался 11 января в колонну автобусов с военнослужащими на Новорижском шоссе, поступило в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красногорского суда.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Гаврикова по делу, возбужденному по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", – сказали в суде.

Мужчина после аварии рассказал, что возвращался из области, когда на дороге был большой поток автомобилей. В один из моментов стекло его машины залепило грязью. Пытаясь отмыть его, он отвлекся и врезался в колонну автобусов министерства обороны России. В результате пять автобусов получили повреждения.

В министерстве здравоохранения Подмосковья позднее сообщили, что в результате аварии четыре человека погибли, еще более 40 получили различные травмы.

