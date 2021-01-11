Уголовное дело возбуждено после ДТП на Новорижском шоссе

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Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием грузовика и военных автобусов на Новорижском шоссе. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области (по части 3 статьи 350 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что в настоящее время следователи и криминалисты опрашивают очевидцев и потерпевших, а также проводятся другие следственные мероприятия для установления причин произошедшего.

Уголовное дело также было возбуждено полицией. В МВД уточнили, что водитель грузового автомобиля уже задержан. Кроме того, сотрудники министерства опровергли информацию о том, что он якобы находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

На Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. Пять автобусов получили повреждения.

По данным СМИ, за рулем самосвала находился 26-летний водитель. После аварии он рассказал, что возвращался из области, когда на дороге был большой поток автомобилей. В один из моментов стекло его машины залепило грязью. Пытаясь отмыть его, он отвлекся и врезался в автобусы.

В министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что в результате аварии четыре человека погибли, еще 43 получили различные травмы. При этом в Минобороны заявили о 42 пострадавших военнослужащих. Также там сообщили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии.