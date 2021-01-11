Уголовное дело возбуждено после ДТП на Новорижском шоссе

21:14 (обновлено 11.01.2021 21:46)
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием грузовика и военных автобусов на Новорижском шоссе. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области (по части 3 статьи 350 УК РФ)", – говорится в сообщении.
Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что в настоящее время следователи и криминалисты опрашивают очевидцев и потерпевших, а также проводятся другие следственные мероприятия для установления причин произошедшего.
Уголовное дело также было возбуждено полицией. В МВД уточнили, что водитель грузового автомобиля уже задержан. Кроме того, сотрудники министерства опровергли информацию о том, что он якобы находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.
На Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. Пять автобусов получили повреждения.
По данным СМИ, за рулем самосвала находился 26-летний водитель. После аварии он рассказал, что возвращался из области, когда на дороге был большой поток автомобилей. В один из моментов стекло его машины залепило грязью. Пытаясь отмыть его, он отвлекся и врезался в автобусы.
В министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что в результате аварии четыре человека погибли, еще 43 получили различные травмы. При этом в Минобороны заявили о 42 пострадавших военнослужащих. Также там сообщили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии.
Движение на Новорижском шоссе восстановлено по двум полосам после аварии
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