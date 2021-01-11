В Минздраве Подмосковья уточнили число пострадавших в ДТП на Новорижском шоссе

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В ДТП с участием грузовика и автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье пострадали 43 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В результате ДТП на Новорижском шоссе погибли четыре человека, еще 43 пострадали. Все они были доставлены в медицинские организации. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

На Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. Пять автобусов получили повреждения.

По данным СМИ, за рулем самосвала находился 26-летний водитель. После аварии он рассказал, что возвращался из области, когда на дороге был большой поток автомобилей. В один из моментов стекло его машины залепило грязью. Пытаясь отмыть его, он отвлекся и врезался в автобусы.



