Генпрокуратура направила в суд дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье

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Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье в январе этого года, сообщает ТАСС.

В результате происшествия погибли 4 военнослужащих и 52 пострадали.

Обвинение по уголовному делу выдвинули в отношении водителя Ивана Гаврикова. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области.

Авария произошла 11 января. Иван Гавриков врезался в колонну автобусов с военнослужащими на Новорижском шоссе. Мужчина после аварии рассказал, что возвращался из области, когда на дороге был большой поток автомобилей.

В один из моментов стекло его машины залепило грязью. Пытаясь отмыть его, он отвлекся и врезался в колонну автобусов министерства обороны России. В результате пять автобусов получили повреждения.

