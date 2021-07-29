Генпрокуратура направила в суд дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье

10:25
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье в январе этого года, сообщает ТАСС.
В результате происшествия погибли 4 военнослужащих и 52 пострадали.
Обвинение по уголовному делу выдвинули в отношении водителя Ивана Гаврикова. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области.
Авария произошла 11 января. Иван Гавриков врезался в колонну автобусов с военнослужащими на Новорижском шоссе. Мужчина после аварии рассказал, что возвращался из области, когда на дороге был большой поток автомобилей.
В один из моментов стекло его машины залепило грязью. Пытаясь отмыть его, он отвлекся и врезался в колонну автобусов министерства обороны России. В результате пять автобусов получили повреждения.
Полиция просит ареста водителя самосвала, врезавшегося в военную колонну в Подмосковье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: