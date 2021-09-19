Женщина погибла в ДТП с автомобилем каршеринга на юге Москвы

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
На юге Москвы 60-летняя женщина скончалась в результате наезда водителя автомобиля каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Уточняется, что авария произошла накануне вечером на дублере Варшавского шоссе. Известно, что женщина переходила дорогу в неположенном для перехода месте, до регулируемого пешеходного перехода было примерно 60 метров.
"Примерно в 21.00 на дублере Варшавского шоссе <...> женщина 60 лет скончалась в результате наезда, совершенного водителем автомобиля краткосрочной аренды "Фольксваген Тигуан", – говорится в сообщении Госавтоинспекции в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что на Молодогвардейской улице в Москве столкнулись машина каршеринга и грузовик.
До этого авария с участием автомобиля каршеринга произошла на Новоостаповской улице в столице. Обошлось без пострадавших.
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