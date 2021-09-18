Прокуратура Москвы начала проверку по факту ДТП с 11 пострадавшими

12:59
Фото: vk.com/mchs35
Прокуратура Москвы организовала проверку после ДТП со столичным автобусом в Вологодской области, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Инцидент произошел утром 18 сентября на 11-м километре дороги "Обход города Вологды". Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего он вылетел в кювет и опрокинулся. В результате пострадали 11 пассажирок из Подмосковья.
"Прокуратура Москвы проверит деятельность частного пассажирского перевозчика, по результатам будет дана оценка соблюдению компанией-перевозчиком требований федерального законодательства", – говорится в сообщении.
В частности, ведомство проверит исполнение требований о предрейсовых осмотрах водителей, контроле технического состояния транспортных средств и безопасности оказываемых услуг. В случае выявления нарушений прокуратура примет необходимые меры реагирования.
Ранее грузовики столкнулись на МКАД в районе поселения Развилка. По информации Дептранса, на участке в 4 километра было затруднено движение. Информации о пострадавших не поступало.
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