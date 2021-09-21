Землетрясение магнитудой 5,9 произошло возле Курильских островов

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Землетрясение произошло в Тихом океане возле Курильских островов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Известно, что землетрясение зафиксировали во вторник, 21 сентября, в 07:25 (понедельник 23:05 по московскому времени). Сила ударов составила 5,9 балла.

Как уточнили специалисты, эпицентр сейсмособытия находился в 86 километрах юго-восточнее острова Симушир. Очаг залегал на глубине 59 километров.

"В поселке Горячие Ключи на острове Итуруп землетрясение ощутили силой до двух баллов", – отметили в службе.

Там добавили, что тревога цунами объявлена не была. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,9 случилось в Мексике. Толчки были зафиксированы в районе города Акапулько в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье.

До этого сообщалось, что сильное землетрясение произошло на западе Канады. По данным американского ведомства, подземные толчки были зафиксированы в западной провинции Британская Колумбия. Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров.

При этом позднее информацию о землетрясении опровергли. Американские сейсмологи заявили, что в системе сайта Геологической службы США произошел сбой.