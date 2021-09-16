Три человека стали жертвами землетрясения на юго-западе Китая – СМИ

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Фото: depositphotos/vchalup2
По меньшей мере три человека погибли, еще 60 пострадали при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом в четверг, 16 сентября, со ссылкой на местные власти сообщает газета Global Times.
"Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в округе Люсянь <...> рано утром в четверг. По состоянию на 8:30 утра <...> три человека погибли и еще 60 получили ранения", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что из-за землетрясения эвакуировали порядка семи тысяч человек, разрушены 35 домов.
Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,9 случилось в Мексике. Толчки были зафиксированы в районе города Акапулько в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье.
До этого сообщалось, что сильное землетрясение произошло на западе Канады. По данным американского ведомства, подземные толчки были зафиксированы в западной провинции Британская Колумбия. Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров.
При этом позднее информацию о землетрясении опровергли. Американские сейсмологи заявили, что в системе сайта Геологической службы США произошел сбой.
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