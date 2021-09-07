Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на западе Канады

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Сильное землетрясение произошло на западе Канады. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию Геологической службы США.

По данным американского ведомства, подземные толчки были зафиксированы в западной канадской провинции Британская Колумбия.

Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров. При этом эпицентр природного явления располагался в 164 километрах к юго-востоку от районного муниципалитета Китимат.

В результате удара стихии никто не пострадал. О разрушениях из-за подземных толчков также не сообщалось.

В понедельник, 6 сентября, землетрясение ощутили жители Иркутска. По словам директора Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елены Кобелевой, эпицентр находился на границе Бурятии вблизи поселка Орлик.

Уточнялось, что магнитуда природного явления составила 3–4 балла.