Землетрясение произошло в Иркутской области

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Фото: depositphotos/vchalup2
В понедельник, 6 сентября, жители Иркутска ощутили землетрясение. Эпицентр находился на границе Бурятии вблизи поселка Орлик, рассказала РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.
"В Иркутске землетрясение ощущалось. Его магнитуда составила 3–4 балла", – рассказала Кобелева.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
23 августа жители Иркутска также почувствовали землетрясение. Эпицентр был отмечен в акватории озера Хубсугул в Монголии. Подземные толчки ощутили жители Заларинского, Черемховского и Усольского районов региона.
Ранее землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Кес. Там проживают порядка 125 тысяч человек.
Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Нипп и Гранд-Анс. Власти республики на месяц ввели режим чрезвычайного положения.
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