На северо-востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи

На северо-востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина скорой помощи.

Авария произошла на пересечении улиц Менжинского и Енисейской. Внедорожник врезался в машину скорой помощи.

Отмечается, что момент столкновения попал на видео. На кадрах видно, что у "скорой" горели проблесковые маячки. А внедорожник на довольно большой скорости проезжал на перекресток. Водитель не успел затормозить и врезался в автомобиль медиков. От удара "скорая" упала на бок.

На место аварии приехали другие бригады. Пострадали врач и фельдшер.

На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП.

Сейчас, как сообщили в Дептрансе, движение полностью восстановлено.