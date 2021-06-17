В Нижегородской области пропала гражданка США

18:06
Фото: vk.com/lizaalert_nnov
В Нижегородской области разыскивают гражданку США Кэтрин Сироу. Как сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" в своей группе в соцсети "ВКонтакте", 15 июня женщина ушла из дома в городе Боре и не вернулась.
В поисково-спасательном отряде "Рысь" уточнили, что пропавшая плохо говорит по-русски, с ярко выраженным английским акцентом.
В числе особых примет – рост 180–185 сантиметров, спортивное телосложение, русые длинные волосы и серые глаза. Уточняется, что в день исчезновения женщина была одета в черную футболку, темные бриджи и черные туфли. Также на руках и ногах имеются татуировки.
"Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ сообщил, что Сироу приехала в Россию три года назад и обучается в одном из нижегородских вузов. По некоторым данным, перед исчезновением она сообщила родным, что едет в машине.
Ранее сообщалось, что на озере Ханка в Приморье пропала супружеская пара, которая 10 июня каталась на лодке с маленьким ребенком. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски.
Позже ребенка обнаружили в тяжелом состоянии в лодке в семи километрах от привала, у него диагностировали переохлаждение. По факту исчезновения супругов было заведено уголовное дело по статье "Убийство".
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