Олег Леонов показал жителям Москвы будни поискового отряда "Лиза Алерт"

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

Координатор волонтерского движения "Лиза Алерт" Олег Леонов представил фотовыставку "10 лет в поисках пропавших", которая расположилась на Тверском и Цветном бульварах Москвы.

В состав экспозиции вошли снимки, на которых запечатлена деятельность поисково-спасательного отряда.

"Надеюсь, этими фотографиями мы сможем привлечь внимание к пропажам людей, а в частности родителей – к острой проблеме пропажи детей. Важно не оставлять ребят надолго в одиночестве, рассказывать о возможных опасностях и проигрывать непредвиденные ситуации", – заявил Леонов.

По словам специалиста, если ребенок не подготовлен к чрезвычайным ситуациям, может произойти непоправимое.

Леонов отметил, что в отряде "Лиза Алерт" сформированы 24 направления, каждое из которых имеет собственную зону ответственности – от приема заявок до поддержания радиосвязи.

Один из важнейших проектов поисково-спасательного движения – "Островки безопасности". За последние два года благодаря этой инициативе удалось вернуть домой более 2 тысяч человек без привлечения широкомасштабных поисков.

Ранее Леонов предложил создать реестр бездомных людей. По словам специалиста, данная мера поможет поискам пропавших, а также поспособствует оказанию системной медицинской помощи и возвращению в общество.