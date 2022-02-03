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В мире

20:12

Пожилая женщина остановила вора в магазине в Канаде

за рубежом

Фото: twitter.com/Tr00peRR

В Канаде пожилая женщина остановила вора, который пытался вывезти из магазина корзину товаров, сообщает "Газета.ру".

Мужчина в лыжной маске уже выходил из магазина, когда его догнала женщина. Она сняла с него маску, показав лицо вора на камеры, и преградила ему путь. В итоге мужчина решил побыстрее уйти до появления охраны. Женщина ему вслед заявила, что из-за таких людей повышают цены.

Пользователи социальных сетей, где распространилось видео задержания вора, оценили мужество пожилой женщины и выразили желание взять ее в напарники для борьбы с преступностью.

Ранее сообщалось, что бабушка-вахтер обезвредила "террориста" в одной из школ в Чувашии. Она повалила стрелка на землю и скрутила его. Однако пожилую женщину не предупредили, что в учреждении проходят антитеррористические учения.

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