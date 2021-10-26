Бабушка-вахтер обезвредила "террориста" в одной из школ в Чувашии

В Чувашии курьезом закончились антитеррористические учения в одном из школ. По легенде, в учебное учреждение ворвался человек с автоматом.

Пока учителя в полном соответствии с инструкцией вызывали Росгвардию и строили на входе в классы баррикады, в дело вмешалась бабушка-вахтерша, которую об учениях просто забыли предупредить. Она повалила стрелка на землю и скрутила его.

Очевидцы говорят, что при этом пожилая женщина еще и кричала человеку с автоматом "Куда пошел по помытому!". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.