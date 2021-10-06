В МЧС рассказали, с какой целью проводится проверка системы оповещения о ЧС

В Москве проверили системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве (по антитеррористической деятельности) полковник внутренней службы Андрей Румянцев рассказал, с какой целью проводится проверка.

"Проверка проводится с целью отработки своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасности, возникающих при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера", – сообщил Румянцев.

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