МЧС напомнило о проверке систем оповещения

Фото: "Мобильный репортер"/Агентство "Москва"

МЧС проводит проверку готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения. В министерстве призвали граждан сохранять спокойствие.

В каждом регионе страны с 10:40 утра по местному времени подается сигнал "Внимание всем!" с помощью запуска электросирен и громкоговорителей. В рамках проверки на одну минуту изменится эфир общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Проверка организована с целью отработки своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В последний раз такие проверки проводили 3 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2022 года в России о пожарах в помещениях, где уровень шума превышает 95 децибел, будут сигнализировать световые мигающие оповещатели. При этом пожарная сигнализация в остальных помещениях должна быть громче на 15 акустических децибел, чем фоновый шум.

