МЧС напомнило о проверке систем оповещения

10:30
Фото: "Мобильный репортер"/Агентство "Москва"
МЧС проводит проверку готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения. В министерстве призвали граждан сохранять спокойствие.
В каждом регионе страны с 10:40 утра по местному времени подается сигнал "Внимание всем!" с помощью запуска электросирен и громкоговорителей. В рамках проверки на одну минуту изменится эфир общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
Проверка организована с целью отработки своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В последний раз такие проверки проводили 3 марта 2021 года.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2022 года в России о пожарах в помещениях, где уровень шума превышает 95 децибел, будут сигнализировать световые мигающие оповещатели. При этом пожарная сигнализация в остальных помещениях должна быть громче на 15 акустических децибел, чем фоновый шум.
6 октября в столице проверят готовность систем оповещения населения
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