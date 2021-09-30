В акватории Москвы-реки спасатели ликвидировали нефтяное пятно. По сценарию, прогулочный корабль потерял управление и врезался в судно с нефтью.

Московские пожарные, спасатели и поисковики тренировались на скорость и использовали самую современную технику.

Учения были достаточно масштабными. Участвовали 60 специалистов и 15 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.