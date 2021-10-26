В Минпросвещения заявили, что ситуация с коронавирусом в школах остается стабильной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ситуация с коронавирусом в российских школах остается стабильной. Об этом сообщает телеграм-канал Минпросвещения "Большая перемена".

"Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 25 октября, количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально – 0,13%", – говорится в сообщении.

Из-за распространения COVID-19 карантинные меры сохраняются в 50 школах 21 региона. При этом из карантина вышли образовательные учреждения в 13 областях.

По состоянию на 25 октября в РФ закрыли 18 школ. В общей сложности в настоящее время 0,13% образовательных учреждений остаются закрытыми на карантин.

Ранее инфекционист заявил, что дети и подростки стали чаще болеть из-за распространения "Дельта"-штамма. По тего словам, сейчас в разы чаще происходят госпитализации детей и подростков.

