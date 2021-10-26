В Минпросвещения заявили, что ситуация с коронавирусом в школах остается стабильной

09:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ситуация с коронавирусом в российских школах остается стабильной. Об этом сообщает телеграм-канал Минпросвещения "Большая перемена".
"Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 25 октября, количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально – 0,13%", – говорится в сообщении.
Из-за распространения COVID-19 карантинные меры сохраняются в 50 школах 21 региона. При этом из карантина вышли образовательные учреждения в 13 областях.
По состоянию на 25 октября в РФ закрыли 18 школ. В общей сложности в настоящее время 0,13% образовательных учреждений остаются закрытыми на карантин.
Ранее инфекционист заявил, что дети и подростки стали чаще болеть из-за распространения "Дельта"-штамма. По тего словам, сейчас в разы чаще происходят госпитализации детей и подростков.
Вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возросла на 132%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: