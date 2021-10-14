Москвичи пожаловались на запах гари из-за пожара в Царицыне

Пожар произошел на юге Москвы. На улице Бехтерева полыхает гараж. Видео с места происшествия прислали очевидцы. При этом местные жители жалуются на запах гари.

Судя по кадрам, темный дым окутал весь район. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.