В Тюменской области ужесточили ограничения в нерабочие дни

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Тюменской области в период нерабочих дней, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября, будут ужесточены ограничения из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
"С 30 октября по 7 ноября включительно приостановлена деятельность всех предприятий организаций и индивидуальных предпринимателей, исключение составят лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла, например предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи", – заявил Моор в опубликованном видео на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Также, по его словам, в регионе не будут работать кафе и рестораны, спортзалы, кинотеатры и театры, музеи, салоны красоты, фитнес-центры и торговые центры. Работать не будут и учебные заведения, а в детсадах организуют дежурные группы.
В этот период в Тюменской области будут работать аптеки и продуктовые магазины, пояснил Моор.
Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Работникам при этом сохранят зарплату.
В Москве ограничения вводятся на период с 28 октября по 7 ноября. Об этом объявил Сергей Собянин. В частности, будет приостановлена работа предприятий и организаций, а также закроются кафе, рестораны и организации сферы услуг.
Период нерабочих дней начался в шести российских регионах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: