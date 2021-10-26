В Тюменской области ужесточили ограничения в нерабочие дни

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Тюменской области в период нерабочих дней, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября, будут ужесточены ограничения из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

"С 30 октября по 7 ноября включительно приостановлена деятельность всех предприятий организаций и индивидуальных предпринимателей, исключение составят лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла, например предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи", – заявил Моор в опубликованном видео на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также, по его словам, в регионе не будут работать кафе и рестораны, спортзалы, кинотеатры и театры, музеи, салоны красоты, фитнес-центры и торговые центры. Работать не будут и учебные заведения, а в детсадах организуют дежурные группы.

В этот период в Тюменской области будут работать аптеки и продуктовые магазины, пояснил Моор.

Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Работникам при этом сохранят зарплату.

В Москве ограничения вводятся на период с 28 октября по 7 ноября. Об этом объявил Сергей Собянин. В частности, будет приостановлена работа предприятий и организаций, а также закроются кафе, рестораны и организации сферы услуг.