Ракова заявила, что в Москве достаточно коечного фонда для больных с коронавирусом

"Интервью": Анастасия Ракова

В Москве создано более 11 тысяч резервных коек для заболевших коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, рост числа заболевших COVID-19 создает огромную нагрузку на всю медицинскую сеть города.

"Но 1,5 года дали нам дополнительный опыт. За это время мы создали все необходимые мощности. У нас только резервных, вновь созданных мощностей для борьбы с коронавирусом 11 тысяч коек. Сегодня 80% всех коечных мощностей, которые работают на ковид, – это временные мощности", – отметила Ракова.

Она подчеркнула, что это позволяет не отвлекать базовые стационары от оказания соматической, плановой и экстренной медицинской помощи. Заммэра добавила, что запасы коечного фонда, в том числе реанимационного, достаточны для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся в ней.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 79 регионах России, стабильная ситуация отмечается лишь в шести субъектах федерации.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.