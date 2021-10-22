Ракова заявила, что в Москве достаточно коечного фонда для больных с коронавирусом

"Интервью": Анастасия Ракова
В Москве создано более 11 тысяч резервных коек для заболевших коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
По ее словам, рост числа заболевших COVID-19 создает огромную нагрузку на всю медицинскую сеть города.
"Но 1,5 года дали нам дополнительный опыт. За это время мы создали все необходимые мощности. У нас только резервных, вновь созданных мощностей для борьбы с коронавирусом 11 тысяч коек. Сегодня 80% всех коечных мощностей, которые работают на ковид, – это временные мощности", – отметила Ракова.
Она подчеркнула, что это позволяет не отвлекать базовые стационары от оказания соматической, плановой и экстренной медицинской помощи. Заммэра добавила, что запасы коечного фонда, в том числе реанимационного, достаточны для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся в ней.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 79 регионах России, стабильная ситуация отмечается лишь в шести субъектах федерации.
20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
Власти не рассматривают введение более жестких ограничительных мер в РФ из-за COVID-19
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