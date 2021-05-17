В Минпросвещения назвали новые меры по защите детских лагерей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минпросвещения подготовили новые антитеррористические требования для детских лагерей. Документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что во всех учреждениях детского отдыха должен действовать пропускной режим. Также должны быть тревожная кнопка, схема эвакуации и план действий при возникновении ЧС.

Для обеспечения безопасности осмотр всех зданий необходимо осуществлять четыре раза в день, также должны проводиться антитеррористические учения.

"По новым требованиям все лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе", – говорится в сообщении.

Четвертая – базовая категория. В лагерях, которые отнесут к третьей категории, обязательной будет установка систем видеонаблюдения, охранных сигнализаций и металлоискателей; ко второй – организация контрольно-пропускных пунктов.

Для детских лагерей первой категории предусмотрена особая система охраны с сотрудниками ЧОП, Росгвардии или ведомственной охраны.

Новые требования не касаются лагерей под охраной росгвардейцев (например, "Артека"), лагерей, организованных школами во время каникул и турслетов, спортивных соревнований и сборов продолжительностью до 7 дней.

Ранее стало известно, что в России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха. Также правительство разработает единые требования по обеспечению безопасности во всех школах страны.