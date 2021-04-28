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В какие лагеря Подмосковья и на каких условиях можно отправить ребенка в этом году

87 лагерей и кешбэк. Все, что нужно знать о детском отдыхе в Подмосковье в этом году
общество туризм

На сайте правительства Московской области заработал обновленный портал "Летний отдых Подмосковья". Там представлены 87 детских лагерей для отдыха. Рассказываем, как выбрать подходящий лагерь, сколько будет стоить путевка в этом году и какие категории детей могут отдохнуть бесплатно.

Как выбрать детский лагерь в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

До летних школьных каникул осталось совсем немного времени. Родителям пора задуматься, куда отправить детей отдыхать в ближайшие месяцы. Для упрощения выбора появился обновленный портал "Летний отдых в Подмосковье". О возобновлении его работы сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

У нас создан портал о летнем отдыхе в Подмосковье, на который можно зайти в том числе по QR-коду с телефона. На нем представлены 87 лагерей.
Ирина Фаевская
министр социального развития Московской области

На портале можно сразу увидеть рейтинг лагеря – от двух до пяти звезд. Как утверждают создатели сайта, рейтинг составлен на основе настоящих отзывов интернет-пользователей. Для упрощения поиска нужного лагеря можно сделать сортировку по городу, возрасту, тематике и стоимости путевки.

Минимальный возраст для отправления ребенка в детский лагерь – 5 лет. Расположение места отдыха можно выбрать из 28 городов Московской области, включая Клин, Зарайск, Дмитров, Истру, Коломну, Сергиев Посад, Подольск и другие. Также лагеря разделены по тематике – можно найти наиболее подходящую для своих детей. Это может быть, например, спортивный лагерь, языковой, творческий, военно-патриотический, туристический и др.

Кроме того, на сайте есть подробные описания лагерей с фото и видеороликами, которые помогут выбрать наиболее подходящее место. Также для родителей представлена информация о документах, необходимых для оформления путевки, и список вещей, которые ребенку рекомендуется взять с собой.

Возврат половины стоимости путевки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В этом году Владимир Путин поручил сделать детский отдых максимально доступным, поэтому будет действовать программа кешбэка, по которой можно будет вернуть 50% стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря.

Детский отдых нужно сделать максимально доступным, в этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.
Владимир Путин
президент России

Смена в детских лагерях обычно длится 14 или 21 день. Стоимость путевки в подмосковный лагерь в этом году в среднем варьируется от 30 до 60 тысяч рублей, но можно найти лагеря по цене до 15 тысяч рублей.

Программу возврата половины стоимости путевки в детские лагеря запустят в 20-х числах мая. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Запуск программы запланирован на 20-е числа мая – с этого момента родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, им будет автоматически на карточку "Мир" возвращаться 50% стоимости купленной путевки максимум в течение 5 дней.
Зарина Догузова
глава Ростуризма

Глава Ростуризма отметила, что кешбэк за детские поездки будут начислять вплоть до конца года. При этом принять участие в программе смогут все оздоровительные стационарные лагеря. В 2021 году Роспотребнадзор разрешил заполнять детские лагеря на 75%.

Кому положены бесплатные путевки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Для некоторых категорий детей, как и в предыдущие годы, остается возможность посетить детские лагеря бесплатно:

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
– дети-инвалиды и сопровождающее их лицо;
– дети с хроническими заболеваниями, живущие в интернатах или социальных центрах;
– иные категории детей в трудной жизненной ситуации.

Для оформления льготной путевки необходимо подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или в управлении соцзащиты по месту жительства. Понадобятся паспорт родителя или законного представителя ребенка, свидетельство о рождении ребенка (или паспорт для детей от 14 лет), а также сведения о доходах семьи за три месяца до обращения за путевкой. В управлении соцзащиты также помогут оформить документы, подтверждающие право на предоставление бесплатной путевки.

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Лоскутникова Наталья

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