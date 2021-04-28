В какие лагеря Подмосковья и на каких условиях можно отправить ребенка в этом году

На сайте правительства Московской области заработал обновленный портал "Летний отдых Подмосковья". Там представлены 87 детских лагерей для отдыха. Рассказываем, как выбрать подходящий лагерь, сколько будет стоить путевка в этом году и какие категории детей могут отдохнуть бесплатно.

Как выбрать детский лагерь в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

До летних школьных каникул осталось совсем немного времени. Родителям пора задуматься, куда отправить детей отдыхать в ближайшие месяцы. Для упрощения выбора появился обновленный портал "Летний отдых в Подмосковье". О возобновлении его работы сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.





Ирина Фаевская министр социального развития Московской области У нас создан портал о летнем отдыхе в Подмосковье, на который можно зайти в том числе по QR-коду с телефона. На нем представлены 87 лагерей.

На портале можно сразу увидеть рейтинг лагеря – от двух до пяти звезд. Как утверждают создатели сайта, рейтинг составлен на основе настоящих отзывов интернет-пользователей. Для упрощения поиска нужного лагеря можно сделать сортировку по городу, возрасту, тематике и стоимости путевки.

Минимальный возраст для отправления ребенка в детский лагерь – 5 лет. Расположение места отдыха можно выбрать из 28 городов Московской области, включая Клин, Зарайск, Дмитров, Истру, Коломну, Сергиев Посад, Подольск и другие. Также лагеря разделены по тематике – можно найти наиболее подходящую для своих детей. Это может быть, например, спортивный лагерь, языковой, творческий, военно-патриотический, туристический и др.

Кроме того, на сайте есть подробные описания лагерей с фото и видеороликами, которые помогут выбрать наиболее подходящее место. Также для родителей представлена информация о документах, необходимых для оформления путевки, и список вещей, которые ребенку рекомендуется взять с собой.

Возврат половины стоимости путевки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В этом году Владимир Путин поручил сделать детский отдых максимально доступным, поэтому будет действовать программа кешбэка, по которой можно будет вернуть 50% стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря.





Владимир Путин президент России Детский отдых нужно сделать максимально доступным, в этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

Смена в детских лагерях обычно длится 14 или 21 день. Стоимость путевки в подмосковный лагерь в этом году в среднем варьируется от 30 до 60 тысяч рублей, но можно найти лагеря по цене до 15 тысяч рублей.

Программу возврата половины стоимости путевки в детские лагеря запустят в 20-х числах мая. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.





Зарина Догузова глава Ростуризма Запуск программы запланирован на 20-е числа мая – с этого момента родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, им будет автоматически на карточку "Мир" возвращаться 50% стоимости купленной путевки максимум в течение 5 дней.

Глава Ростуризма отметила, что кешбэк за детские поездки будут начислять вплоть до конца года. При этом принять участие в программе смогут все оздоровительные стационарные лагеря. В 2021 году Роспотребнадзор разрешил заполнять детские лагеря на 75%.

Кому положены бесплатные путевки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Для некоторых категорий детей, как и в предыдущие годы, остается возможность посетить детские лагеря бесплатно:

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

– дети-инвалиды и сопровождающее их лицо;

– дети с хроническими заболеваниями, живущие в интернатах или социальных центрах;

– иные категории детей в трудной жизненной ситуации.

Для оформления льготной путевки необходимо подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или в управлении соцзащиты по месту жительства. Понадобятся паспорт родителя или законного представителя ребенка, свидетельство о рождении ребенка (или паспорт для детей от 14 лет), а также сведения о доходах семьи за три месяца до обращения за путевкой. В управлении соцзащиты также помогут оформить документы, подтверждающие право на предоставление бесплатной путевки.