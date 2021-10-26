Роспотребнадзор предложил усилить антиковидные меры в период нерабочих дней в Свердловске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предлагает на период нерабочих дней ужесточить в регионе введенные антиковидные меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

В ведомстве отметили, что исходя из учета текущей ситуации по заболеваемости губернатору Свердловской области еженедельно направляются предложения по предупреждению распространения ковида.

"Как правило, все предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений. На этой неделе управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране", – говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о закрытии большинства магазинов, фитнес-клубов, кафе и ресторанов, салонов красоты, театров и так далее. Кроме того, предлагается отменить все массовые мероприятия.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки было зарегистрировано 644 случая заражения, что является максимумом за всю пандемию.

Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Работникам при этом сохранят зарплату.

В Москве ограничения вводятся на период с 28 октября по 7 ноября. Об этом объявил Сергей Собянин. В частности, будет приостановлена работа предприятий и организаций, а также закроются кафе, рестораны и организации сферы услуг.