Попова объяснила введение нерабочих дней в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об особенностях грядущих нерабочих дней в России в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.

Руководитель ведомства отметила, что вводимые ограничения не являются локдауном.

"Эти грядущие девять или семь дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей вынуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе", – подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в период майских праздников введение нерабочих дней позволило снизить заболеваемость коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Работникам при этом сохранят зарплату.

В Москве ограничения вводятся на период с 28 октября по 7 ноября. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин. В частности, будет приостановлена работа предприятий и организаций, а также закроются кафе, рестораны и организации сферы услуг.