Россиян предупредили о возможных ограничениях на поездки за границу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Некоторые иностранные государства могут ввести дополнительные ограничения на въезд для туристов из России в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в стране, рассказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам Мурадяна, воздержаться от таких мер может Турция и другие страны, в которых россияне составляют значительную часть туристического потока.

"Европа не признает наши вакцины. Однако политики в туризме быть не должно. Очень жаль, что россияне, получившие иммунитет от ковида, до сих пор не могут поехать в страны ЕС", – заявил Мурадян.

Также эксперт отметил, что резкое повышение спроса на авиабилеты не стоит связывать с ростом туристической активности.

"Во время локдауна на самом деле никто не хочет сидеть в чужом городе, поэтому люди покупают билеты и летят домой", – уточнил Мурадян.

Ранее ограничения на въезд из России в Италию продлили до 15 декабря. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Распоряжение министра ограничивает въезд туристов из третьих стран, а также предусматривает 10-дневный карантин по прибытии и необходимость предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до отправления.