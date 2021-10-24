В Италии ограничения на въезд из России продлили до 15 декабря

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Ограничения на въезд из России в Италию продлили до 15 декабря. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Продлен срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря", – уточняется в документе.

Распоряжение министра ограничивает въезд туристов из третьих стран, а также предусматривает 10-дневный карантин по прибытии и необходимость предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до отправления.

Отмечается, что въезд в Италию из Индии и Бразилии, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, приравнивается к странам, не входящим в ЕС.

Ранее сообщалось, что в Италии доступ на рабочее место теперь возможен только для тех, кто получил green pass – электронный COVID-сертификат. Принятое решение касается не только государственных служащих, но и частного бизнеса.

