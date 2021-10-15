В Италии ввели электронные COVID-сертификаты для работников

В Италии доступ на рабочее место теперь возможен только для тех, кто получил green pass – электронный COVID-сертификат. Решение правительства вступило в силу 15 октября. Причем оно касается не только государственных служащих, но и частного бизнеса.

Постановление было одобрено месяц назад. Его цель – чтобы как можно больше людей вакцинировались.

В настоящее время, по данным Минздрава Италии, в стране полностью вакцинированы более 80% граждан, а хотя бы одну дозу получили 85% населения страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.