Охранник поликлиники в Ярославле распылил газовый баллончик в лицо пожилой женщине

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Охранник частной фирмы ярославской поликлиники № 2 распылил газовый баллончик в лицо пожилой женщине. Об этом на странице в соцсети "ВКонтакте" рассказала директор департамента здравоохранения региона Оксана Пиклун.

По ее словам, женщина зашла в больницу отдохнуть и погреться. После случившегося пострадавшую доставили в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы и оказали помощь.

По данному факту департамент здравоохранения Ярославской области и региональный МВД организовали проверку.

Ранее неизвестный распылил газовый баллончик в лицо мужчине возле подъезда жилого дома в Левобережном районе на севере столицы, а также отобрал у него портфель. Врачи диагностировали у потерпевшего химический ожог глаз первой степени.

