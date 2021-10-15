Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

06:58

Неизвестный распылил газовый баллончик в лицо мужчине на севере Москвы

происшествия

Фото: depositphotos/blinow61

Неизвестный распылил газовый баллончик в лицо мужчине возле подъезда жилого дома в Левобережном районе на севере столицы, а также отобрал у него портфель. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу сообщает "Агентство "Москва".

Врачи диагностировали у потерпевшего химический ожог глаз первой степени. Личность злоумышленника сейчас устанавливают полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

"Неизвестный преступник распылил газовый баллончик в лицо мужчине 1986 года рождения, после чего отобрал у него портфель, в котором находились документы, личные вещи, сотовый телефон и кошелек с 18 тысячами рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что общий материальный ущерб от действий злоумышленника составил 135 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе столицы злоумышленник нанес тяжелые черепно-мозговые травмы мужчине, с которым у него случился конфликт. Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать