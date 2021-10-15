Неизвестный распылил газовый баллончик в лицо мужчине на севере Москвы

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Неизвестный распылил газовый баллончик в лицо мужчине возле подъезда жилого дома в Левобережном районе на севере столицы, а также отобрал у него портфель. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу сообщает "Агентство "Москва".

Врачи диагностировали у потерпевшего химический ожог глаз первой степени. Личность злоумышленника сейчас устанавливают полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

"Неизвестный преступник распылил газовый баллончик в лицо мужчине 1986 года рождения, после чего отобрал у него портфель, в котором находились документы, личные вещи, сотовый телефон и кошелек с 18 тысячами рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что общий материальный ущерб от действий злоумышленника составил 135 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе столицы злоумышленник нанес тяжелые черепно-мозговые травмы мужчине, с которым у него случился конфликт. Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.